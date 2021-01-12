Переговори тривають між російською компанією і Європейським агентством з лікарських засобів.

Європейське агентство з лікарських засобів веде переговори з розробником російської вакцини від коронавірусу "Спутнік V".

Про це заявив представник Єврокомісії на щоденному брифінгу, повідомляє "Європейська правда".

Читайте такожДля придбання Україною російської вакцини "Спутник V" немає раціональних підстав - "Медзакупівлі"Водночас він зазначив, що жодних дозволів щодо виходу на європейський ринок для російського розробника надано не було.

"Переговори тривають між російською компанією і Європейським агентством з лікарських засобів. Компанія ще не подала заявку на отримання маркетингового дозволу. Однак Європейське перебуває у попередніх переговорах з російським розробником вакцини" - сказав він.

Раніше у Німеччині не виключили виробництва російської вакцини на території ЄС, однак для цього необхідна одна умова. Як заявила представниця німецького уряду Ульріке Деммер, російська вакцина має пройти схвалення Європейського агентства з лікарських засобів.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів отримало заявку на умовний маркетинговий дозвіл для вакцини від COVID-19, розробленої AstraZeneca і Оксфордським університетом.

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Автор: УНІАН