В Євросоюзі пообіцяли провести оцінювання вакцини AstraZeneca "в прискорені терміни".

Шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca подала заявку на затвердження своєї вакцини від коронавірусу до Європейського агентства лікарських засобів (EMA).

Читайте такожКитайська вакцина Sinovac, яку закупить Україна, показала ефективність 78% - BloombergЯк повідомляє "Намецька хвиля", про це інформувала прес-служба EMA. Агентство може видати висновок щодо дозволу на використання цієї вакцини за прискореною процедурою – 29 січня. Тоді має відбутися засідання наукового комітету EMA.

AstraZeneca отримає цей дозвіл у разі, якщо EMA дійде висновку, що користь від вакцини перевищує ризики під час її застосування для захисту від COVID-19.

У разі схвалення вакцини агентством її допуск на європейський ринок має формально затвердити Європейська комісія. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила у Twitter, що як тільки ця вакцина отримає схвалення серед науковців EMA, тоді "ми працюватимимо на повній швидкості, щоб дозволити її використання в Європі".

Раніше Єврокомісія замовила 400 млн доз вакцини AstraZeneca для 27 країн-членів ЄС. З них 56 млн доз має отримати Німеччина.

Вакцина від коронавірусу

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Автор: Леся Лещенко