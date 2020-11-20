Передбачається, що джерело невідомої хвороби знаходиться у відкритому морі.

На заході Сенегалу понад 100 рибалок заразилися невідомою хворобою.

Осередок хвороби розташований між портовими містами Рюфіск і Мбур, недалеко від столиці країни Дакара, повідомляє місцеве видання Dacar Actu.

У хворих спостерігаються шкірні висипання у вигляді струпів. Передбачається, що джерело невідомої хвороби знаходиться у відкритому морі, оскільки нею заразилися тільки рибалки, що виходили на промисел між Рюфіском і Мбуром.

Всіх хворих із симптомами госпіталізують на території стадіону в Рюфіску.

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Автор: Олег Давигора