У хворих спостерігаються шкірні висипання у вигляді струпів / скріншот відео
На заході Сенегалу понад 100 рибалок заразилися невідомою хворобою.
Осередок хвороби розташований між портовими містами Рюфіск і Мбур, недалеко від столиці країни Дакара, повідомляє місцеве видання Dacar Actu.
У хворих спостерігаються шкірні висипання у вигляді струпів. Передбачається, що джерело невідомої хвороби знаходиться у відкритому морі, оскільки нею заразилися тільки рибалки, що виходили на промисел між Рюфіском і Мбуром.
Всіх хворих із симптомами госпіталізують на території стадіону в Рюфіску.
Вас також можуть зацікавити новини
- У Німеччині підтвердили перший випадок інфікування хантавірусом
- У Сибіру виявили коронавірус-мутант
- У Південній Америці зафіксували ще один смертельний вірус
- Смертоносний вірус Чапаре здатний передаватися від людини до людини-вчені
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram