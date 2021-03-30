Експерти застерігають про появу нових небезпечних штамів коронавірусу в країнах, які зроблять надто мало щеплень.

У Землі є рік чи може навіть менше, щоб провести вакцинацію проти коронавірусу й побороти пандемію. Адже всі вакцини проти COVID-19 першого покоління втратять свою ефективність за цей час. Тож доведеться змінювати їхні формули.

Про це пише The Guardian з посиланням на опитування серед епідеміологів, вірусологів й інфекціоністів. Вчені вже давно наголошують, що глобальна вакцинація необхідна для того, щоб задовільно нейтралізувати загрозу COVID-19. Тому що виникають нові більш заразні, смертельні й менш уразливі до вакцин варіанти інфекції.

Читайте такожУкраїна до 15 квітня може отримати першу партію вакцин від COVAX - СтепановДві третини опитаних експертів підтвердили, що у людства лишився рік чи й менше, щоб зробити щеплення й позбутися пандемії. Про це свідчать дані організації People’s Vaccine Alliance, яка об'єднує Amnesty International, Оксфам й Об'єднану програму ООН з ВІЛ/СНІД. Експерти організації провели опитування серед 77 вчених у 28 країнах. Майже третина респондентів вважає, що на глобальну вакцинацію від коронавірусу лишилося 9 місяців чи менше.

Довготривалий надто низький рівень вакцинації у багатьох країнах призведе до того, що з'являться нові стійкі до щеплень штами. Так вважають 88% опитаних експертів з таких видатних інститутів, як Університет Джона Хопкінса, Єльський університет, Імперський коледж, Лондонська школа гігієни й тропічної медицини, а також з Університету Единбургу.

"Нові мутації з'являються щодня. Інколи вони знаходять нішу, яка робить їх більш успішними, ніж їхні попередники. Ці "щасливі" варіанти можуть поширюватися більш ефективно і потенційно уникати імунної реакції на попередні штами", - сказав професор епідеміології Єльського університету Грегг Гонсалес.

Читайте такожНе довіряють вакцині: 57% опитаних українців не планують робити щеплення від COVID-19"Якщо ми не вакцинуємо весь світ, ми залишимо відкритим "ігрове поле" для дедалі більшої кількості мутацій, з яких можуть вийти штами, здатні блокувати сучасні вакцини і для боротьби з яких знадобляться додаткові уколи", - додав він.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

В Україні щеплення роблять поки що тільки вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією.

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Переклад: Лесь Димань