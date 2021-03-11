За даними CDC, від коронавірусу в 2020 році померли близько 400 тис.осіб.

Через пандемію коронавірусу в 2020 році смертність в США зросла на 15%, що зробило цей рік найбільш смертоносним в історії США.

Читайте такожЗалишилося ще недовго: у ВООЗ розповіли, коли світ впорається з пандемією коронавірусуЗгідно з даними Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) США, COVID-19 став третьою за частотою причиною смерті в країні після хвороб серця і раку, передає видання Politico. За словами офіційних осіб "ненавмисні травми" зазвичай є третьою за значимістю причиною смерті.

За даними CDC, від коронавірусу в 2020 році померли близько 400 тис.осіб. В цілому в минулому році в країні померло близько 3 млн осіб. Як уточнило видання, загалом зростання смертності в 2020 році є найбільшим з 1918 року, коли під час Першої світової війни від грипу померли сотні тисяч осіб.

Коронавірус в США

Станом на 11 березня, США залишаються лідерами як за кількістю тих, що інфікувалися COVID-19, так і за кількістю смертей. За даними Університету Джонса Хопкінса, в країні інфікувалися понад 29 млн осіб, померли понад 529 тис. осіб.

Масова вакцинація почалася в США наприкінці грудня 2020 року. До березня 2021 року в країні прищепилися 60 млн осіб (18,2% населення).

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Автор: Ірина Погоріла