У США співробітники правоохоронних органів почали розслідування у зв'язку зі смертю людини невдовзі після отримання вакцини від коронавірусу в окрузі Плесер, що в штаті Каліфорнія.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на CBS Sacramento.
Читайте такожБудуть проблеми зі здоров'ям: лікар розповіла, кому не потрібно вакцинуватися від коронавірусуЗа даними місцевого шерифа, вказана особа наприкінці грудня 2020 року отримала позитивний результат тесту на коронавірус. 21 січня вона зробила щеплення проти коронавірусу й за декілька годин після нього померла.
Наголошується, що загибла людина робила щеплення не у департаменті охорони здоров'я округу Плейсер. Однак, де саме – не уточнюється. Невідомо наразі, яку саме вакцину вводили померлому.
Фахівці планують зробити розтин тіла, аби з'ясувати реальну причину смерті. Своєю чергою, у Каліфорнійському департаменті охорони здоров'я зазначили, що займаються вивченням обставин інциденту.
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