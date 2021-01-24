Невідомо наразі, яку саме вакцину вводили померлій людині.

У США співробітники правоохоронних органів почали розслідування у зв'язку зі смертю людини невдовзі після отримання вакцини від коронавірусу в окрузі Плесер, що в штаті Каліфорнія.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на CBS Sacramento.

Читайте такожБудуть проблеми зі здоров'ям: лікар розповіла, кому не потрібно вакцинуватися від коронавірусуЗа даними місцевого шерифа, вказана особа наприкінці грудня 2020 року отримала позитивний результат тесту на коронавірус. 21 січня вона зробила щеплення проти коронавірусу й за декілька годин після нього померла.

Наголошується, що загибла людина робила щеплення не у департаменті охорони здоров'я округу Плейсер. Однак, де саме – не уточнюється. Невідомо наразі, яку саме вакцину вводили померлому.

Фахівці планують зробити розтин тіла, аби з'ясувати реальну причину смерті. Своєю чергою, у Каліфорнійському департаменті охорони здоров'я зазначили, що займаються вивченням обставин інциденту.

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Автор: Аліна Вишневська