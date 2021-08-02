Разом з тим у США застерігають, що "ситуація буде погіршуватися", оскільки в країні спостерігається зростання захворюваності серед невакцинованих.

США не повертатимуться до локдауну попри те, що у країні збільшується кількість заражень хворих на вірус Дельта.

Водночас, головний інфекціоніст США, радник президента з питань медицини Ентоні Фаучі в ефірі телеканалу ABC заявив, що "ситуація погіршиться".

"Я не думаю, що ми побачимо локдаун. Вважаю, що у нас є достатня кількість людей в країні, щоб не дозволити нам потрапити в ситуацію, в якій ми були минулої зими, хоча цього і не вистачить, щоб придушити спалах", - сказав Фаучі.

Читайте такожСвіт ризикує втратити результати у боротьбі із COVID-19 через штам "Дельта" – ВООЗ

Він також додав, що"ситуація погіршиться" перш за все тому, що в країні 100 мільйонів людей, які не мають щеплення проти COVID-19. Експерт переконаний, що ці люди дозволяють вірусу поширюватися. Це, врешті, "впливає на всіх".

"Ми знову і знову повторюємо, що вирішення цієї проблеми - вакцинація, і тоді цього не відбудеться", - підкреслив Фаучі.

Зазначимо, у США переважає штам коронавірусу "Дельта", переважно серед невакцинованих. На нього припадає 51% відсоток випадків інфікувань. Саме тому наприкінці липня у країні змінили правила носіння масок.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань, в США вакциновано понад 164,4 млн осіб, або 49,5% всього населення.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Вікторія Гордієнко