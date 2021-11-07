Стан екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі, який 38-й день продовжує голодування у в'язниці, критичний, і ситуація може погіршитися в найближчі години.

Про це заявив журналістам особистий лікар екс-президента Ніколоз Кіпшидзе після відвідування пацієнта, повідомляє "Новости - Грузия".

"Це трагедія, тому що деякі показники з кожною годиною погіршуються. Ситуація на даний момент критична", - сказав він.

Кіпшидзе закликав скликати консиліум лікарів, запрошених МОЗ Грузії пару тижнів тому для моніторингу за станом здоров'я екс-президента.

Читайте такожСаакашвілі відреагував на відео, на якому нібито їсть попри голодування: розкрив, що приймав"Я прошу членів консиліуму негайно зібратися і вирішити, що робити. Його стан стане критичнішим за критичний, можливо, через кілька годин", - додав він.

Арешт Саакашвілі

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі, який має громадянство України, повернувся на батьківщину, до Грузії незадовго до першого туру муніципальних виборів. Його затримали в Тбілісі 1 жовтня на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосуються посадових злочинів. Згідно з ними, екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі.

В даний час Саакашвілі утримують в руставській в'язниці, він оголосив голодування, оскільки вважає себе політв'язнем. Лікарі та адвокати наполягають на госпіталізації екс-президента в приватну клініку. 6 листопада Саакашвілі заявив про відмову від соку, вітамінів і глюкози.

3 листопада президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не помилує Саакашвілі.

10 листопада має розпочатися судовий процес над Саакашвілі у справі про погром в телекомпанії "Імеді", і влада, виходячи із заходів безпеки, розглядає питання про те, щоб організувати суд в руставській пенітенціарній установі.

Представник служби держбезпеки Грузії Бачо Мгеладзе заявив, що прихильники Саакашвілі планують заблокувати будівлі парламенту, апарату уряду, Адміністрації президента, Мін'юсту, МВС, а також перекрити під'їзні шляхи до пенітенціарної установи, де утримується екс-президент.