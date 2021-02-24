За словами фахівців, для тихого тромбозу характерні утруднене дихання, задишка, проблеми з кровообігом аж до непритомності.

У Німеччині лікарі назвали незвичайні ознаки тромбозу вен, серед яких є навіть задишка.

Як повідомляє Німецьке товариство ангіології, найчастіше зустрічається глибокий тромбоз, який супроводжується такими симптомами, як м'язові болі, біль в литках, судоми, зміна шкіри на ураженій ділянці, відчуття "гарячої ноги" і набряк щиколотки, пише Obozrevatel з посиланням на Focus.

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Однак зустрічається і так званий тихий тромбоз, який часто діагностується вже в небезпечній стадії і може привести до тромбоемболії легеневої артерії (раптової закупорки гілок або стовбура легеневої артерії тромбом).

За словами фахівців, для тихого тромбозу характерні утруднене дихання, задишка, проблеми з кровообігом аж до непритомності.

Лікарі попередили, що ці симптоми вимагають швидкого реагування та звернення за медичною допомогою, щоб не допустити шоку і серцевої недостатності.

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Автор: УНІАН