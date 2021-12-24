У Болгарії повністю вакциновані всього 32% дорослого населення.

Уряд Болгарії, яка є найбіднішою і найбільш нещепленою країною Євросоюзу, вирішив спробувати стимулювати темп вакцинації, пообіцявши пенсіонерам невеликі премії за щеплення від коронавірусу.

Кожен болгарський пенсіонер отримає за перше або друге щеплення 75 левів (38 євро), повідомляє Бі-бі-сі.

"Наша мета - зменшити навантаження на лікарні і, головне, захистити наших людей похилого віку, які ризикують більше всіх", - сказав болгарський прем'єр Кирило Петков.

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У Болгарії повністю вакциновано всього 32% дорослого населення. У всьому Євросоюзі менше половини повністю вакцинованих жителів - тільки в сусідній Румунії, та й та набагато випереджає Болгарію: 47% двічі щеплених дорослих. У переважній більшості інших країн ЄС повністю щеплені від двох третин до 90% дорослих.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.