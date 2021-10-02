Переможців лотереї обиратиме жеребкуванням Міністерство охорони здоров'я.

У Болгарії оголосили лотерею для заохочення громадян до вакцинації від коронавірусу. Так, до 31 жовтня жителі зможуть виграти смарт-годинник за зроблене щеплення.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Remonews, зокрема, громадянам будуть розсилати СМС із закликами "щепитися від COVID-19, оскільки це рятує життя". Після чого, всі, хто вакцинуються до кінця жовтня, автоматично братимуть участь у розіграші 102 смарт-годин.

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Переможців лотереї обиратиме жеребкуванням Міністерство охорони здоров'я. Всі умови лотереї, реєстраційна форма та додаткова інформація доступні на сайті відомства.

Зазначимо, в Болгарії зараз найнижчий рівень вакцинації серед країн ЄС - на сьогодні зроблено понад 2,5 млн щеплень, а 1,3 млн осіб вакциновані повністю.

Раніше, як повідомляв УНІАН, у США мешканка штату Мічиган Крістін Дюваль зірвала джекпот у 2 мільйони доларів у лотереї, яку штат влаштовує серед вакцинованих. Гроші жінка планує витратити на оплату коледжу своїх трьох дітей і ремонт в будинку.

Вакцинація від коронавірусу в ЄС: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко