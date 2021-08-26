Гроші жінка планує витратити на оплату коледжу своїх трьох дітей та ремонт в будинку.

Мешканка штату Мічиган Крістін Дюваль зірвала джекпот у 2 мільйони доларів у лотереї, яку штат влаштовує серед вакцинованих.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Ці гроші жінка планує витратити на оплату коледжу своїх трьох дітей та ремонт в будинку.

Лотерею для заохочення щеплень в Мічигані запустили в липні. Щодня серед вакцинованих розігрували в середньому по 50 тисяч доларів. А дев’ять школярів віком від дванадцяти до сімнадцяти років після вакцинації ще отримали стипендії на навчання.

На участь у лотереї зареєструвалися вже майже 2,5 мільйони жителів цього штату.

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Автор: Денис Прядко