Болгарія передасть Україні 50 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.
Про це повідомляють у Міністерстві закордонних справ Болгарії.
В ході саміту "Кримської платформи" міністр закордонних справ Світлан Стоєв зустрівся з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Вони обговорили дружні відносини між країнами та можливості їх поглиблення.
Стоєв підкреслив, що для Болгарії 200-тисячна громада в Україні є мостом дружби між двома країнами.
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"На знак чергової підтримки України була підтверджена готовність Болгарії передати країні 50 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca", - йдеться в повідомленні.
"Кримська платформа"
Як повідомляв УНІАН, саміт "Кримської платформи з деокупації півострова" відбувся 23 серпня в Києві.
У ньому взяли участь 46 делегацій з різних країн.
За словами президента України Володимира Зеленського, саміт нарешті повернув Крим до міжнародного порядку денного.