Медики поки не можуть визначити, чи є він більш заразним або небезпечним, ніж звичайний вірус.

У Бразилії виявлено новий різновид коронавірусу SARS-CoV-2. Варіант P4 має невідоме походження.

Про це повідомляє Globo, посилаючись на віце-президента Бразильського товариства вірусології Жоао Песоа Араужу Жуніора.

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Вперше його виявили в зразку з Мокока, муніципалітету в Сан-Паулу, після чого він набув широкого поширення в Порту-Феррейрі.

"Визначити, чи є він більш заразним або небезпечним, ніж звичайний вірус, поки неможливо", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що варіант P4 має спільне походження з "бразильськими" штамами Р1 і Р2 і "філіппінським" P3.

Коронавірус: що відомо про поширення пандемії

На початку травня спецпосланець ВООЗ по боротьбі з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив, що більшість країн світу переходить в "дуже, дуже темний період". За його словами, пандемія значно прискорюється.

Індія переживає масштабний спалах коронавірусу. Там циркулює небезпечний штам з потрійною мутацією. Ситуація особливо складна в сільських районах Уттар-Прадеш, найбільш густонаселеному штаті Індії з населенням понад 230 мільйонів.

ВООЗ заявила про поширення індійського штаму коронавірусу по 60 країнам

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Автор: Вікторія Гордієнко