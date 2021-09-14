Експерти кажуть, що бустерні дози можуть бути корисними для деяких людей зі слабкою імунною системою, але вони все ще не потрібні для населення в цілому.

Наразі уже деякі країни світу розпочали щеплювати населення третьою дозою вакцини проти COVID-19. Проте, жодні дані досі не підтверджують, що у цьому є необхідність.

Як пише The New York Times, експерти стверджують, що бустерні дози можуть бути корисними для деяких людей зі слабким імунітетом, але вони все ще не потрібні для населення в цілому, оскільки мільярди людей у всьому світі залишаються взагалі нещепленими проти коронавірусу.

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До такого висновку дійшла міжнародна група науковців. Частина з них представляють американську Адміністрацію з контролю за продуктами та ліками (FDA) та Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ). Серед 18 авторів є й Філіп Краузе та Маріон Грубер, які раніше оголосили, що залишать FDA частково через те, що не погоджуються з прагненням адміністрації президента США Джо Байдена застосувати бустерну дозу вакцини до того, як свої висновки з цього приводу зроблять науковці.

"Обмежений запас COVID-вакцин врятує найбільше життів, якщо вони стануть доступними для людей, які мають значний ризик серйозних захворювань і ще не отримали жодної вакцини", – зазначили науковці.

Зазначимо, бустерна доза - це третє щеплення препаратом проти коронавірусу, яке проводять щонайменше через 5-6 місяців після завершення імунізації, тобто другої дози вакцини.

Зниження ефективності вакцин та потрібність третьої дози пояснюють появу мутованих версій коронавірусу, особливо вплинув на ефективність препаратів штам Дельта.

Тож про імунізацію трьома дозами своїх вакцин заявили чи не усі виробники схвалених COVID-вакцин.

В Україні наразі не роблять третє щеплення проти коронавірусу. Проте уже впродовж двох тижнів Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики розгляне рішення щодо необхідності щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко