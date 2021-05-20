Автори зазначили, що вакцинація проти COVID-19 зміцнює імунітет до вірусу незалежно від рівня антитіл в крові до щеплення, препаратом, яким воно було зроблене, і кількості доз.

Антитіла до коронавірусу можуть зберігатися в організмі людини до 13 місяців після того, як вона перехворіла на COVID-19. Вони значно знижують ймовірність повторного зараження протягом цього періоду.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного співробітниками Страсбурзького університетського госпіталю (Франція). Його результати були опубліковані на медичному порталі Medrxiv, пише Obozrevatel.

Медпрацівники проаналізували взаємодію антигенів коронавірусу з антитілами в сироватці крові співробітників медичного закладу. Зазначається, що вони перенесли хворобу в легкій формі.

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Загалом у дослідженні взяли участь 1309 медпрацівників, а сам процес спостережень і аналізу даних зайняв 422 дні. Автори зазначили, що вакцинація проти COVID-19 зміцнює імунітет до вірусу незалежно від рівня антитіл у крові до щеплення, препарату, яким воно було зроблене, і кількості доз.

"Наше дослідження демонструє довгострокове збереження антитіл, які можуть захистити від повторного зараження. Значно збільшуючи титри перехресно нейтралізуючих антитіл, одноразова вакцинація посилює захист від мутацій", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у США заявили про створення нового методу виявлення тіл вірусу COVID-19 в організмі за секунду. Це найкоротший термін результатів серед тестів, які сьогодні є в світі.

Коронавірус: що варто знати

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Автор: Вікторія Гордієнко