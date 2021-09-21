На сьогодні штам "Ета" виявили вже в чотирьох регіонах країни.

У Казахстані виявили циркуляцію штаму коронавірусу "Ета", або як його ще називають "нігерійський" штам. Цей різновид вірусу підтверджений уже в 77 країнах світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров'я Казахстану Олексія Цоя в Facebook.

"За підсумками секвенування 96 зразків в Казахстані встановлена циркуляція штамів "Дельта" (індійський штам) - 57 (59,4%), "Альфа" (британський) - 24 (25%), Уханський коронавірус - 10 (10,4%) і "Ета" (нігерійський) - 5 (5,2%)", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра Казахстану, штам "Ета" був зафіксований в чотирьох регіонах країни: Карагандинській, Мангістауській, Павлодарській областях і в Нур-Султані.

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Нагадаємо, штам "Ета" виявили в Нігерії в грудні 2020 року. Перші випадки захворювання зафіксували також і у Великобританії.

Тоді директор африканських центрів з контролю і профілактики захворювань (Africa CDC) Джон Нкенгасонг повідомляв, що новий штам був виявлений на тлі зростання в країні числа заражень коронавірусною інфекцією.

Клінічні ознаки у нього такі ж, як у Alpha (британський) і Beta (південноафриканський) штамів – висока температура, кашель, втрата нюху і смаку, важче захворювання і так далі.

Коронавірус в Казахстані: що відомо

За минулу добу в Казахстані зареєстровано 2 093 випадки захворювання коронавірусною інфекцією. Всього в країні підтверджено 864 955 випадків зараження COVID-19.

Число видужали від коронавірусної інфекції в центральноазіатській країні зросла за добу на 3 509 – до 793 903.

Від коронавірусу за добу померло 47 осіб. Всього з початку пандемії від COVID-19 померло 10 810 осіб.

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Автор: Вікторія Гордієнко