Казахстанська вакцина від COVID-19 показала за результатами двох фаз випробувань «високу ефективність у 96%».

У Казахстані очікують отримати вакцину від COVID-19 компанії Pfizer / BioNTech не раніше другого півріччя 2021 року.

Як повідомляє Радіо Азаттик, на брифінгу міністр охорони здоров'я країни Олексій Цой розповів про останні переговори з компанією Pfizer, що відбулися напередодні Нового року.

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«В цілому попередньо було запропоновано, що дана вакцина може з'явитися в Казахстані не раніше другого півріччя. Ми попросили максимально прискоритися, щоб ми могли отримати цю вакцину в Казахстані. Але наразі нам заявляли, що не раніше другого півріччя 2021 року», - сказав він.

Дані щодо вартості вакцини, за словами Цоя, у Pfizer обіцяли надати на початку цього року.

Тим часом у МОЗ Казахстану нагадали, що є конкретні терміни й плани щодо реалізації вакцин казахстанського і російського виробництв. Минулого тижня в Міністерстві охорони здоров'я доповіли, що казахстанська вакцина від COVID-19 показала за результатами двох фаз випробувань «високу ефективність у 96%». «У нас є великі надії на казахстанську вакцину, вона йде на рівні провідних вакцин і входить у число 12 вакцин, які зараз перебувають на третій фазі. Ми зараз бачимо, що наша вакцина високоефективна», - заявив Цой.

Раніше казахстанське Міністерство охорони здоров'я повідомило, що російську вакцину випускатимуть у Караганді.

Російська вакцина від коронавірусу: що відомо

У Росії вакцину проти COVID-19 "Супутник V" зареєстрували в серпні 2020 року. Однак до цього часу вона не пройшла всі етапи клінічних випробувань. Отже, у світі вона не визнана як ефективна.

Щеплення препаратом в РФ почали з 5 грудня. Після початку вакцинації громадяни заявляли про те, що робиться це добровільно-примусово. У деяких установах працівники навіть писали заяви про звільнення.

У Росії заявили про намір провести випробування "Супутника V" на дітях і вагітних жінках приблизно через 1,5 місяці.

При цьому науковці в світі стурбовані, що використання цієї вакцини проти COVID-19 до проведення її повних випробувань може спровокувати мутацію і поява нового коронавірусу.

РФ в січні 2021 року почне поставки своєї вакцини від COVID на окупований Донбас.

За даними ЗМІ, російську вакцину вже поставили в Угорщину, Венесуелу, також планують поставляти в Індію, Грецію, Сербію, Саудівську Аравію, Філіппіни і ряд інших країн.

У грудні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що Україна не буде закуповувати російську вакцину, тому що вона не пройшла третю стадію клінічних випробувань.

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Автор: Світлана Закелова