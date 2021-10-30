Семиденний середній показник поширення коронавірусу в Німеччині знову підвищився і склав 145,1 випадка на 100 тис.жителів. Днем раніше він був на рівні 139,2 випадка, а ще тиждень тому - 100 випадків.

Ангела Меркель, яка залишає посаду канцлера Німеччини, стурбована зростанням захворюваності в країні COVID-19 і закликала німців проявляти більше рішучості в боротьбі з коронавірусом.

Про це вона сказала в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, повідомляє "Німецька хвиля".

"Поточні показники госпіталізації та смертності викликають у мене сильне занепокоєння... Це має турбувати нас усіх", - зазначила Меркель.

За її словами, в даний момент в суспільстві "знову спостерігається деяка легковажність". Меркель висловила жаль, що в Німеччині все ще залишаються нещепленими від двох до трьох мільйонів громадян у віці старше 60 років.

Як зазначає видання, семиденний середній показник поширення коронавірусу в Німеччині знову підвищився. За повідомленням інституту імені Роберта Коха (RKI), в суботу, 30 жовтня, він склав 145,1 випадку на 100 тис.жителів. Днем раніше його значення дорівнювало 139,2 випадку, а ще тиждень тому - 100 випадків. Цей показник вказує на кількість нових випадків зараження на 100 тис.жителів за останні сім днів і зростає протягом вже двох тижнів.

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За даними RKI, протягом останньої доби було зафіксовано 21 543 нових випадки зараження вірусом SARS-CoV-2. Всього з початку пандемії коронавірусною інфекцією заразилися 4 580 663 осіб, вилікувалися - близько 4 267 500 житеоей Німеччини. Крім того, за останні 24 години від викликається коронавірусом легеневого захворювання COVID-19 і його наслідків в країні померли 90 пацієнтів. З початку пандемії в країні зафіксовано 95 696 летальних випадків, пов'язаних з ковідом.

Саме індикатор поширення довгий час вважався вирішальним при виборі обмежувальних заходів у боротьбі з пандемією на федеральному і земельному рівнях. Сьогодні, у зв'язку з прогресом у вакцинації, визначальними стають інші показники, зокрема завантаженість лікарень пацієнтами з COVID-19. Число пацієнтів в реанімаційних відділеннях зростає і станом на 29 жовтня склало 1860 осіб.

"Багато лікарів і медсестри, особливо у відділеннях інтенсивної терапії, працюють на межі можливостей з початку пандемії. Їх стійкість не безмежна", - зазначив глава відомства федерального канцлера Хельге Браун.

Він вказав, що збільшення числа нещеплених і зростаюча кількість госпіталізацій хворих ковід загрожує появою обмежень на медичне обслуговування в багатьох регіонах.

Німецьке лікарняне товариство (DKG) раніше попередило про надмірне навантаження на відділення інтенсивної терапії, через що доводиться переносити операції, які не потребують невідкладного втручання.

"Ми знаходимося в критичній ситуації", - підкреслив голова DKG Геральд Гас.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Тамара Отовська