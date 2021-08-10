Під час "Довгої ночі вакцинації" усім охочим зробити щеплення влаштували справжній рейв.

У Берліні відбулася перша з трьох запланованих "вечірок вакцинації", під час якої сотні людей прищепилися від коронавірусу.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Акція "Довга ніч вакцинації" була організована Червоним Хрестом, берлінським Сенатом і союзом організаторів вечірок "Клубна комісія Берліна".

У ніч проти 10 серпня кожен охочий міг зробити щеплення від COVID-19 в комплексі Arena Berlin, де в цей час виступали різні техно-групи та діджеї.

Читайте такожНімеччина посилила умови в'їзду для невакцинованихПередбачувано, захід був спрямований на молодь. Однак перед входом учасників попередили про те, що всередині необхідно дотримуватися всіх епідеміологічних правил.

Тому танцювати та веселитися всередині комплексу було заборонено, але всі відвідувачі змогли отримати безалкогольний напій.

Аналогічні акції пройдуть в Берліні вночі 11 і 13 серпня.

Як вже повідомляв УНІАН, німецька влада допускає, що в разі нового локдауна невакциновані від COVID-19 не зможуть відвідувати ресторани, кінотеатри та стадіони навіть у разі отримання негативних результатів ПЛР-тесту.

А кілька тижнів тому канцлер Ангела Меркель не виключила введення у своїй країні жорсткіших карантинних заходів через "вибухове" зростання захворюваності.

Автор: Станислав Кожемякин