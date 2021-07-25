Тим, хто не зробив щеплення, можуть заборонити відвідування ресторанів, кінотеатрів і стадіонів.

У Німеччині нещепленим від коронавірусу доведеться стикатися з більшими обмеженнями, ніж тим, хто вже пройшов вакцинацію.

Таку думку висловив глава відомства федерального канцлера ФРН Гельґе Браун в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, повідомляє Deutsche Welle.

"Вакциновані безумовно матимуть більше свобод, ніж невакциновані. Якщо поширення інфекції буде інтенсивним, то тим, хто ще не зробив щеплення, доведеться скоротити кількість контактів. Це, зокрема, може означати, що відвідування ресторанів, кінотеатрів і стадіонів більше не буде можливим - навіть для тих, хто здав тести і отримав негативні результати, тому що "залишковий ризик надто високий", - заявив Браун.

За його словами, наразі зростання кількості інфікованих становить 60 відсотків на тиждень. Якщо дельта-варіант коронавірусу продовжить швидко поширюватися, у Німеччині не зможуть протистояти йому за допомогою високого рівня вакцинації чи обмежень.

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При такому сценарії семиденний середній показник поширення коронавірусу в ФРН до виборів у Бундестаг 26 вересня може досягти 850 випадків на 100 тисяч жителів, застеріг глава відомства федерального канцлера. На ранок 25 липня цей показник становив 13,8 випадки.

Як раніше повідомлення УНІАН, в Ізраїлі з початку серпня скасовують безкоштовне тестування на коронавірус для невакцинованих.

Як пояснив глава уряду Нафталі Беннет, рішення про введення платних тестів прийнято ще й для того, щоб стимулювати громадян зробити щеплення.

Автор: Світлана Закелова