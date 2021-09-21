Відповідно до санітарних правил для відвідування закладів громадського харчування необхідно надати підтвердження вакцинації від COVID-19.

У Нью-Йорку президента Бразилії Жаїра Болсонару не пустили в ресторан, через що йому довелося обідати на вулиці.

Відповідно до діючих санітарних правил, для відвідування закритих місць, у тому числі, закладів громадського харчування, необхідно надати підтвердження вакцинації від COVID-19. А бразильський президент не вакцинувався, тому йому довелось обідати на вулиці.

Компанію йому склали міністр охорони здоров'я Марсело Кейрога, міністр туризму Жільсон Мачаду Нето та інші політики.

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Жаїр Болсонару відомий своєю політикою щодо епідемії COVID-19 у країні. За його словами, коронавырус нічим не відрізняється від грипу, передає ТСН з посиланням на Reuters.

Президента Бразилії нещодавно виписали з лікарні в Сан-Паулу. Там він перебував чотири дні з болем у животі та цілодобовою гикавкою, що тривала безперервно майже два тижні.

20 червня у 20 містах Бразилії десятки тисячі громадян вийшли на протести проти політики президента щодо COVID-19. Лише 19 червня міністерство охорони здоров'я країни повідомило про 82 тис. 888 нових випадків інфікування та 2301 померлого за добу.

Автор: Ірина Погоріла