У вакцинованих симптоми нового COVID-штаму протікають легше.

Більшість підтверджених хворих з 43 інфікованих штамом "Омікрон" у США була вакцинована від коронавірусу, третина з них отримала бустерну дозу.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на звіт Центру з контролю й профілактики захворювань.

Один хворий був госпіталізований, понад половина інфікованих – молоді люди віком від 18 до 39 років. Шість хворих зі штамом "Омікрон" вже хворіли на коронавірус.

Найчастішими симптомами були: кашель, втома, закладений ніс чи нежить. Про смертельні випадки у звіті Центру не йдеться. Легші симптоми спостерігалися саме у вакцинованих.

Читайте такожВООЗ: поспіх з бустерними дозами посилить нерівний доступ країн до вакцинЗгідно з дослідженням, третина людей нещодавно повернулися з інших країн.

Результати узгоджуються з ранніми звітами з Південної Африки, де деякі лікарі заявляли, що новий штам, схоже, викликає легші симптоми у пацієнтів.

Водночас у даних Центру йдеться про те, що перші симптоми нового штаму можуть з’явитися за кілька тижнів після реального інфікування.

Що відомо про новий штам коронавірусу

4 грудня у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" не викликав поки жодного випадку смерті майже в 40 країнах, де він був раніше виявлений.

ВООЗ підтвердила, що потрібен час, щоб визначити, наскільки заразний цей штам, чи викликає він більш важкий перебіг захворювання, і наскільки ефективні методи лікування та вакцини проти нього.

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Автор: Яна Ставська