Оголошення Адміністрації з контролю за продуктами та ліками стосується мільйонів американців, які особливо вразливі через пересадку органів, певні види раку чи інші захворювання.

Американські регулятори схвалили додаткову дозу вакцини проти COVID-19 для людей з ослабленою імунною системою, щоб краще захистити їх від коронавірусу.

Як повідомляє Радіо Свобода, оголошення Адміністрації з контролю за продуктами та ліками, оприлюднене 12 серпня, стосується мільйонів американців, які особливо вразливі через пересадку органів, певні види раку чи інші захворювання.

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Директор Центру контролю та профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенскі заявила, що акція "спрямована на те, щоб наші найбільш вразливі... були краще захищені від COVID-19".

Новина надійшла, коли штам "дельта" продовжує ширитися у США та інших країнах світу.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Автор: Леся Лещенко