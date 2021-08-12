Йдеться про мРНК-вакцини.

Європейське агентство з лікарських засобів вивчає нові можливі побічні ефекти двох COVID-вакцин. На небажані наслідки щеплень поскаржилася невелика кількість людей, яким вкололи мРНК-вакцини

Про це пише Reuters.

Деякі пацієнти, які отримали вакцини компаній Pfizer та Moderna, поскаржилися на три нові побічні ефекти. В ЄС перевірять, чи пов'язані вони зі щепленням.

Читайте такожПозбутися "шапочки з фольги". Відповіді на найголовніші питання про щеплення від COVID-19Люди скаржилися на такі побічні ефекти:

багатоформна еритема - одна з форм шкірної алергічної реакції;

гломерулонефрит - запалення нирок;

нефротичний синдром - ураження нирок з великою втратою білка з сечею.

Як раніше повідомляв УНІАН, у однодозової вакцини від COVID-19 виробництва компанії Johnson & Johnson, яка повинна незабаром з'явитися в Україні, збільшився список побічних ефектів. До небажаних реакцій після вакцинації додали синдром Гієна-Барре.

Виявили 108 випадків розвитку зазначеного синдрому після вакцинації препаратом Johnson & Johnson. Один з випадків виявився летальним.

Автор: Анастасія Горбачова