Європейське агентство з лікарських засобів вивчає нові можливі побічні ефекти двох COVID-вакцин. На небажані наслідки щеплень поскаржилася невелика кількість людей, яким вкололи мРНК-вакцини
Про це пише Reuters.
Деякі пацієнти, які отримали вакцини компаній Pfizer та Moderna, поскаржилися на три нові побічні ефекти. В ЄС перевірять, чи пов'язані вони зі щепленням.
Читайте такожПозбутися "шапочки з фольги". Відповіді на найголовніші питання про щеплення від COVID-19Люди скаржилися на такі побічні ефекти:
- багатоформна еритема - одна з форм шкірної алергічної реакції;
- гломерулонефрит - запалення нирок;
- нефротичний синдром - ураження нирок з великою втратою білка з сечею.
Як раніше повідомляв УНІАН, у однодозової вакцини від COVID-19 виробництва компанії Johnson & Johnson, яка повинна незабаром з'явитися в Україні, збільшився список побічних ефектів. До небажаних реакцій після вакцинації додали синдром Гієна-Барре.
Виявили 108 випадків розвитку зазначеного синдрому після вакцинації препаратом Johnson & Johnson. Один з випадків виявився летальним.