У зв'язку з цим генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до прискорення поширення вакцин від коронавірусу.

Кількість жертв коронавірусу в світі досягла 4 млн осіб.

Про це свідчать дані інституту ім. Джона Хопкінса.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вже прокоментував цю цифру. "Ця болісна віха - нагадування про те, що нам ще належить пройти довгий шлях, щоб перемогти пандемію", - написав він у Твіттері.

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При цьому Гутерріш зазначив, що ця трагічна цифра повинна стимулювати невідкладні зусилля, спрямовані на те, щоб покласти їй край.

У зв'язку з цим він зазначив, що потрібно прискорити поширення вакцин від коронавірусу в світі.

"Ми повинні рухатися швидше - з більшою кількістю вакцин, більшою справедливістю і більшою солідарністю", - написав він.

Гутерріш зазначив, що вакцини від коронавірусу дають надію на перемогу над хворобою, проте велика частина світу все ще їх не отримала в достатній кількості. "Глобальне відновлення вимагає глобальної вакцинації", - підсумував генсек ООН.

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Автор: Ірина Погоріла