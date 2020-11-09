Поки немає доказів того, що спалах мутантних штамів вірусу SARS-CoV-2 на датських норкових фермах загрожує розробці успішної вакцини проти COVID-19, заявили представники Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вважає, що немає доказів впливу мутованого вірусу, який виник у норок, на випробування вакцини.

Про це повідомляє Апостроф з посиланням на Health Policy Watch.

Поки немає доказів того, що спалах мутантних штамів вірусу SARS-CoV-2 на датських норкових фермах загрожує розробці успішної вакцини проти COVID-19, заявили представники Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Більше 200 норкових ферм в Данії повідомили про випадки зараження SARS-CoV-2, що спонукало прем'єр-міністра Данії Метте Фредерікса наказати знищити практично всі 17 мільйонів норок, вирощуваних на фермах в країні.

Головний науковий співробітник ВООЗ Сумья Свамінатан каже, що ще рано робити висновки про мутації SARS-Cov-2, виявленої у норки. Вона постаралася розвіяти побоювання, що мутантні варіанти становлять загрозу для вакцин COVID-19, які, ймовірно, з'являться на ринку на початку наступного року: «На даний момент у нас немає ніяких доказів того, що це може вплинути на ефективність вакцини».

Виконавчий директор Програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан сказав: «Подібні речі трапляються постійно. Це глобальна пандемія, від якої страждають мільйони людей, і багато тварин піддалися зараженню».

Експерти заявили, що безвідповідально припускати, що мутації вірусу, які спостерігаються досі, можуть бути стійкими до розроблюваних вакцин.

Професор Франсуа Баллу, директор Університетського коледжу Лондонського інституту генетики, написав у Твіттері, що повідомлення про те, що розробка вакцини знаходиться під загрозою, «абсолютно безвідповідально» і проблематично, написавши, що «страшилка - просто ідіотизм».

Президент асоціації Володимир Федина впевнений, що дотримання правил безпеки і жорсткий контроль за станом працівників ферм і тварин не допустять поширення мутує штаму SARS-Cov-2. За його словами, в Україні немає жодного випадку зараження COVID-19 на норкових фермах.

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Автор: УНІАН