Приріст нових випадків коронавірусу у світі стабілізувався. Однак їхня кількість велика сама по собі.
Про це заявив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Райан.
"Якщо подивитися на графік (захворюваності.- ред.) за останні пару тижнів, то можна побачити, що настала свого роду стабілізація. Але це сталося на дуже високому рівні", - зазначив Райан, передає kommersant.
За даними Університету Джонса Хопкінса, з початку пандемії в світі зареєстровано понад 184 млн хворих на коронавірус, померли майже 4 млн осіб з підтвердженим COVID-19. Найбільше випадків коронавірусу як і раніше зафіксовано в США.
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