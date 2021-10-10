Прогнозувати терміни завершення пандемії Covid-19 поки зарано.

Незабаром людство подолає 60% шляху в боротьбі з пандемією коронавірусу, проте не виключено, що доведеться зіткнутися з багатьма несподіваними перешкодами.

Про це заявила головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумья Свамінатан в інтерв'ю швейцарській газеті SonntagsBlick.

За її словами, прогнозувати терміни завершення пандемії поки зарано.

"Було б передчасно говорити, що ми скоро це подолаємо, це не так. Для цього занадто багато залишається невідомим. Зокрема, несподівана поява нових штамів", - зазначила Свамінатан.

Вона додала, що в деяких частинах світу вже вакциновано від коронавірусу від 70 до 80% населення. Однак в інших країнах, наприклад, у Африці, менш як 4% населення повністю щеплені.

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"Чим більше ми будемо миритися з таким станом справ, тим вищий ризик появи нових варіантів (коронавірусу, - УНІАН). Ось чому ВООЗ закликає використовувати всі наявні дози вакцин для збільшення рівня вакцинації в усьому світі. Лише тоді, коли всі належним чином будуть щеплені, ми можемо розглядати бустерні дози вакцини", - сказала Свамінатан.

При цьому вона запропонувала розділяти бустерну й третю дози вакцини. За словами ученої, третя доза необхідна певним категоріям людей, наприклад зі слабким імунітетом або літнім, у яких немає сильної імунної відповіді на щеплення.

"Більшість смертей від Covid-19 припадає на нещеплених людей, навіть у країнах із високим рівнем вакцинації. Тому ми повинні зосередитися на вакцинації нещеплених людей. І, звісно, нам потрібно якомога швидше доставити вакцини до країн із низьким рівнем імунізації", - додала Свамінатан.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я визнали, що світова ситуація з COVID-19 досі не знаходиться під контролем. За словами експерта ВООЗ по боротьбі з COVID-19 Марії Ван Керхове, пандемія не закінчується, хоча багато хто вже вважає, що людство перемогло COVID-19.

Керхове розповіла, що в деяких містах по всьому світу переповнені лікарні, пацієнти гинуть від коронавірусу. І поки медичні установи заповнюються новими зараженими, люди на вулицях поводяться так, ніби пандемія вже закінчилася. Експерт ВООЗ наголосила на необхідності вакцинації, носіння масок та дотримання дистанції.

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Автор: Олександр Топчій