З початку пандемії у світі на COVID-19 захворіли 58 млн 649 тис. 324 особи.
Про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса (США).
Читайте також"Небезпечно для людей": лікар розповів про російську "вакцину" від коронавірусу
Від ускладнень небезпечної недуги з початку пандемії померли 1 млн 388 тис. 068 осіб, одужали – 37 млн 486 тис. 362.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США, де зареєстровано понад 12,2 млн хворих, Індія (9,1 млн), Бразилія (6 млн), Франція (2,1 млн), Росія (2 млн).
Україна в загальному антирейтингу за кількістю інфікованих продовжує перебувати на 17-му місці, між Південною Африкою й Бельгією.
Коронавірус в Україні
- Як повідомляв УНІАН, в Україні за весь час пандемії на COVID-19 захворіли 635 тис. 689 осіб; померли – 11 тис. 075.
- Минулої доби було виявлено 10 тис. 945 нових хворих.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram