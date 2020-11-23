У всьому світі зафіксували майже 59 мільйонів випадків COVID-19

Від ускладнень небезпечної недуги з початку пандемії померли більш як 1,3 млн осіб.

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