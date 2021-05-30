З Києва до Делі вирушив літак із гуманітарною допомогою для боротьби з коронавірусом від України.
Про це повідомляють у ДСНС.
Гуманітарний вантаж супроводжують українські рятувальники.
"На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня №467-р, для боротьби з тяжкими наслідками пандемії COVID-19 перший рейс доправляє постраждалому населенню Індії 184 кисневі концентратори", - йдеться у повідомленні.
Другим рейсом планують передати ще 216 кисневих концентраторів.
Гуманітарна допомога Індії
7 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ “Про надання гуманітарної допомоги Республіці Індія” через складну епідситуацію з COVID-19.
Ситуація з COVID-19 загострилася в Індії у квітні. Кілька країн вже направили їй гуманітарну допомогу.
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