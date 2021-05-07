Кабінету міністрів необхідно забезпечити надання гуманітарної допомоги.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання Індії гуманітарної допомоги.

Читайте також"Рекорди" COVID-19 в Індії: Ганді вимагає терміново прискорити вакцинаціюВідповідний документ №186/2021 опубліковано на сайті глави держави.

"З метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у Республіці Індія, відповідно до статті 10 Закону України "Про гуманітарну допомогу" постановляю: Надати гуманітарну допомогу Республіці Індія", - йдеться у документі.

Кабінету міністрів необхідно забезпечити надання гуманітарної допомоги.

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Автор: Леся Лещенко