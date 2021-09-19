У Мережі гуляють відео, де тисячі людей гуляють разом без масок і соціальної дистанції.

В Мадриді близько 25 тисяч осіб взяли участь у найбільшій за весь період пандемії нелегальній алко-вечірці.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на поліцію. Так званий "ботеллон" (так в Іспанії називають подібні вечірки) почався з мадридського університету Комплутенсе. На вулиці вийшли тисячі молодих людей, які розпивали спиртне в громадських місцях і ігнорували приписи карантину.

У поліції Мадрида заявили, що через занадто великі масштаби вечірки вони не могли очистити вулиці від порушників до 7 ранку суботи.

У Мережі гуляють відео, де тисячі людей гуляють разом без масок і соціальної дистанції.

"Це найбільший ботеллон, який ми бачили з часів початку пандемії COVID-19", - заявив журналістам представник мадридської поліції.

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Влада Мадрида послабила коронавірусні обмеження для барів і нічних клубів з понеділка, але люди все одно зобов'язані носити маски і підтримувати соціальну дистанцію.

Масові алко-паті все ще заборонені, їх організаторам і учасникам загрожують штрафи.

Раніше повідомлялося, що в Сполученому Королівстві та Ірландії у зв'язку з успішною масовою вакцинацією від COVID-19 скасовують карантинні обмеження.

Автор: Дмитро Захаров