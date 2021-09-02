Проливні дощі накрили частину Іспанії, почалися повені.

У середу раптові проливні дощі накрили частину Іспанії, викликавши повені.

Про це повідомляє AP.

Як повідомляється, злива накрила каталонське місто Альканар. Місцеві жителі спостерігали, як коричневі від землі води несли автомобілі по вулицях міста в бік Середземного моря.

За даними регіональної метеорологічної служби Каталонії, з півночі до 14:00 в Альканарі випало понад 215 літрів води на квадратний метр.

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Як повідомляється, велика частина материкової Іспанії знаходиться під загрозою через сильні дощі. За даними Національної метеорологічної служби, в Мадриді та інших районах Центральної Іспанії вночі пройшли проливні дощі та помірні повені, викликані штормами, в результаті яких сталося понад 9000 ударів блискавки.

Повідомлень про жертви поки не надходило. Місцева влада закликала людей залишатися вдома і попередила про нові зливи та повені.

Нагадаємо, в кінці серпня на Венесуелу обрушилися проливні дощі, викликавши сильні повені та зсуви. В результаті стихії постраждали понад 35500 осіб, зруйновано не менше 8100 будинків.

Річки розлилися й затопили населені пункти в районі долини Мокотіес, штат Меріда, викликавши потужні повені, в результаті яких машини несло по вулицях, дороги були засипані брудом, камінням і уламками, а будинки пошкоджені або зруйновані. У постраждалих районах відключено електрику.

Автор: Катерина Лиманська