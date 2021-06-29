Люди розвезли вірус по території Іспанії після відпочинку на Майорці.

Майже 5 тисяч людей у всій Іспанії опинилися на карантині через відвідування Майорки, де зафіксували новий спалах COVID-19.

Як йдеться в сюжеті ТСН, в іспанському МОЗ спалах коронавірусу пов'язують з напливом випускників, які приїхали на Балеари, щоб відсвяткувати завершення навчального року. Після відпочинку розвезли вірус по території країни.

Зазначимо, за даними сайту Worldometers у Європі за поширенням коронавірусу лідирують Великобританія, Росія та Іспанія.

Читайте такожІсландія першою в Європі скасовує всі карантинні обмеження

Раніше повідомлялося, що Іспанія з 7 червня відкриває свої кордони для вакцинованих з усього світу. Люди, які отримали щеплення проти коронавірусу, "і їх сім'ї" можуть перебувати в країні, незалежно від країни походження, заявив уряд в Мадриді. Іноземним круїзним суднам також буде дозволено знову причалювати в іспанських портах.

Іспанська туристична галузь розраховує на літній бізнес після декількох місяців локдауну - уряд сподівається, що цього року країну відвідають 45 мільйонів іноземних туристів.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко