У восьми вагонах є можливість розмістити до 20 пацієнтів, для транспортування яких необхідні кисневі концентратори або апарати ШВЛ.

Італійська залізниця представила перероблений під реанімацію потяг. Його облаштували на римському вокзалі "Терміні".

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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У восьми вагонах є можливість розмістити до 20 пацієнтів, для транспортування яких необхідні кисневі концентратори або апарати ШВЛ.

Цим потягом будуть перевозити хворих в інші регіони Італії або за кордон у разі стрімкого збільшення кількості хворих з COVID-19.

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Автор: УНІАН