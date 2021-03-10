Новини світу: в Італії представили перероблений під реанімацію потяг
Італійська залізниця представила перероблений під реанімацію потяг. Його облаштували на римському вокзалі "Терміні".
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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У восьми вагонах є можливість розмістити до 20 пацієнтів, для транспортування яких необхідні кисневі концентратори або апарати ШВЛ.
Цим потягом будуть перевозити хворих в інші регіони Італії або за кордон у разі стрімкого збільшення кількості хворих з COVID-19.
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