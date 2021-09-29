Наразі вже понад 10 країн ЄС почали надавати дозвіл на застосування бустерної дози без рішення EMA.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) 4 жовтня вирішить стосовно можливості застосування третьої дози вакцини Pfizer.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох посадовців і внутрішній документ EMA.

Медичний регулятор ЄС 4 жовтня вирішить, чи схвалювати застосування підсилювальної (бустерної) дози вакцини Pfizer, однак, малоймовірно, що будуть надані чіткі вказівки щодо того, які саме вікові групи мають отримувати третю дозу.

Якщо в EMA підтримають таке рішення щодо третього щеплення, то блок з 27 країн-членів приєднається до Сполучених Штатів, Великої Британії та Ізраїлю, які вже отримали "зелене світло" на застосування бустерної дози, хоча немає консенсусу між науковцями щодо необхідності цієї дози.

Читайте такожЗа рівнем вакцинації від коронавірусу Європа розділилась на схід і захід

Під час закритої зустрічі із законодавцями ЄС керівник EMA Емер Кук заявив, що 4 жовтня з'явиться висновок щодо потреби застосування бустерної дози Pfizer для широких верств суспільства.

Наразі вже понад 10 країн ЄС почали надавати дозвіл на застосування бустерної дози без рішення EMA.

Наступного тижня EMA зосередить увагу на безпечності і ефективності бустерних доз.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в у Сполучених Штатах почалася кампанія з додаткової вакцинації від COVID-19.

Автор: Віталій Саєнко