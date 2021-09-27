Результати клінічних досліджень першої фази показали, що препарат безпечний і добре переноситься.

Американська транснаціональна фармацевтична компанія Pfizer, Inc. оголосила початок наступної - другої з трьох - фази випробувань перорального противірусного препарату PF-07321332 для профілактики COVID-19.

У новому етапі експерименту братимуть участь люди, які живуть в одному будинку з людиною з підтвердженим вірусом SARS-CoV-2 і відповідними симптомами, повідомляє прес-служба компанії.

"У разі успіху, ми вважаємо, що ця терапія може допомогти зупинити вірус на ранньому етапі, - до того, як у нього з'явиться можливість широко реплікуватися, - потенційно запобігаючи симптоматичному захворюванню в тих, хто піддався впливу, і пригнічуючи початок інфекції в інших", - розповів головний науковий співробітник і президент відділу міжнародних досліджень, розробок та медицини Pfizer Мікаель Долстен.

Фаза 2/3 дослідження EPIC-PEP - це рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження, в якому візьмуть участь до 2 660 здорових дорослих учасників у віці 18 років і старше. Учасників розподілять випадковим чином. Одна група прийматиме препарат PF-07321332, а інша плацебо - два рази на день упродовж 5 або 10 днів.

"Основна мета полягає в оцінці безпеки та ефективності профілактики підтвердженої інфекції SARS-CoV-2 та її симптомів до 14-го дня. PF-07321332 є пероральним противірусним інгібітором протеази SARS-CoV-2-3cl, що має обнадійливі доклінічні результати. ... Результати клінічного дослідження першої фази показали, що PF-07321332 безпечний і добре переноситься", - зазначили в компанії.

Таблетки проти коронавірусної інфекції: що відомо

Про те, що компанія Pfizer почала випробування пероральної противірусної терапії, яку можна було б призначати пацієнтам за перших ознак COVID-19, стало відомо в березні 2021 року.

Читайте такожЕксперти США назвали COVID-вакцину, що краще захищає від госпіталізаціїТоді головний науковий співробітник Pfizer Мікаель Долстен розповів, що терапію можна було б призначити при перших ознаках інфекції.

"Боротьба з пандемією COVID-19 вимагає як профілактики за допомогою вакцини, так і лікування тих, хто заразився вірусом. Враховуючи спосіб мутації SARS-CoV-2 і триваючий глобальний вплив COVID-19, видається ймовірним, що буде важливо мати доступ до терапевтичних засобів, як зараз, так і після пандемії", - зазначав Долстен.

Також повідомлялося, що Pfizer працює над препаратом, який необхідно вводити внутрішньовенно пацієнтам з ускладненнями в результаті COVID-19.

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Автор: Катерина Комолова