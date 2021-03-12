Румунія вилучає партію вакцини від коронавірусу \ фото REUTERS

Румунія вилучає одну з партій англо-шведської вакцини від коронавірусу AstraZeneca, проте в цілому продовжить використовувати препарат.

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«В якості запобіжного заходу було вирішено тимчасово вилучити залишки дози до завершення оцінки Європейського агентства з лікарських засобів (EMA.— ред.); вакцинація триває всіма іншими вакцинами фармацевтичної компанії AstraZeneca з інших партій, які в даний час знаходяться в Румунії»,— зазначено в заяві румунського Національного комітету з координації заходів з вакцинації проти коронавірусної інфекції, передає kommersant.

Йдеться про 4257 доз вакцини з партії ABV 2856. Проблеми з цією партією виникли в Італії. Друга велика партія, що надійшла в європейські країни  ABV 5300. Її відправили в 17 країн, серед яких Румунії не було.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca займає перше місце за кількістю схвалень з боку регуляторів. Крім AstraZeneca в ЄС схвалені вакцини від компаній Moderna, Johnson & Johnson, а також Pfizer і BioNTech.

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Автор: Ірина Погоріла