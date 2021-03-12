Румунія вилучає одну з партій англо-шведської вакцини від коронавірусу AstraZeneca, проте в цілому продовжить використовувати препарат.
Читайте такожДанія призупинила використання вакцини AstraZenecaРаніше кілька країн ЄС призупинили вакцинацію цим препаратом через кілька випадків виникнення тромбоемболії у щеплених.
«В якості запобіжного заходу було вирішено тимчасово вилучити залишки дози до завершення оцінки Європейського агентства з лікарських засобів (EMA.— ред.); вакцинація триває всіма іншими вакцинами фармацевтичної компанії AstraZeneca з інших партій, які в даний час знаходяться в Румунії»,— зазначено в заяві румунського Національного комітету з координації заходів з вакцинації проти коронавірусної інфекції, передає kommersant.
Йдеться про 4257 доз вакцини з партії ABV 2856. Проблеми з цією партією виникли в Італії. Друга велика партія, що надійшла в європейські країни ABV 5300. Її відправили в 17 країн, серед яких Румунії не було.
Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca
- Влада Данії на два тижні призупинила вакцинацію від COVID-19 препаратом AstraZeneca, причиною стало утворення тромбів у щеплених.
- Також вакцинацію препаратом AstraZeneca призупинила Австрія: там розслідується випадок смерті пацієнта через порушення згортання крові.
- В цілях безпеки припинили використовувати препарат Норвегія, Італія та Ісландія. EMA вважає, що використання вакцини можна продовжувати.
- Таїланд призупинив вакцинацію препаратом AstraZeneca через інформацію про тромби. У МОЗ країни зазначили, що їхня партія вакцин AstraZeneca відрізняється від європейської.
Вакцина AstraZeneca
Вакцина AstraZeneca займає перше місце за кількістю схвалень з боку регуляторів. Крім AstraZeneca в ЄС схвалені вакцини від компаній Moderna, Johnson & Johnson, а також Pfizer і BioNTech.
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