В якості запобіжного заходу було вирішено вилучити залишки доз до завершення оцінки Європейського агентства з лікарських засобів.

Румунія вилучає одну з партій англо-шведської вакцини від коронавірусу AstraZeneca, проте в цілому продовжить використовувати препарат.

Читайте такожДанія призупинила використання вакцини AstraZenecaРаніше кілька країн ЄС призупинили вакцинацію цим препаратом через кілька випадків виникнення тромбоемболії у щеплених.

«В якості запобіжного заходу було вирішено тимчасово вилучити залишки дози до завершення оцінки Європейського агентства з лікарських засобів (EMA.— ред.); вакцинація триває всіма іншими вакцинами фармацевтичної компанії AstraZeneca з інших партій, які в даний час знаходяться в Румунії»,— зазначено в заяві румунського Національного комітету з координації заходів з вакцинації проти коронавірусної інфекції, передає kommersant.

Йдеться про 4257 доз вакцини з партії ABV 2856. Проблеми з цією партією виникли в Італії. Друга велика партія, що надійшла в європейські країни ABV 5300. Її відправили в 17 країн, серед яких Румунії не було.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Влада Данії на два тижні призупинила вакцинацію від COVID-19 препаратом AstraZeneca, причиною стало утворення тромбів у щеплених.

Також вакцинацію препаратом AstraZeneca призупинила Австрія: там розслідується випадок смерті пацієнта через порушення згортання крові.

В цілях безпеки припинили використовувати препарат Норвегія, Італія та Ісландія. EMA вважає, що використання вакцини можна продовжувати.

Таїланд призупинив вакцинацію препаратом AstraZeneca через інформацію про тромби. У МОЗ країни зазначили, що їхня партія вакцин AstraZeneca відрізняється від європейської.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca займає перше місце за кількістю схвалень з боку регуляторів. Крім AstraZeneca в ЄС схвалені вакцини від компаній Moderna, Johnson & Johnson, а також Pfizer і BioNTech.

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Автор: Ірина Погоріла