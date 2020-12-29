Російські ЗМІ повідомляли про одну з вакцин західних розробників як таку, що "перетворює людей на мавп".

Російські ЗМІ поширили неправдиву інформацію про європейські та американські вакцини від коронавірусу, тим самим намагаючись продати свій препарат від коронавірусу "Супутник V".

Про це повідомив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, передає ТСН.

"Західні розробники вакцин відкрито висміюються в багатомовних російських державних ЗМІ, що в деяких випадках призводить до абсурдних заяв про те, що вакцини перетворять людей у ​​мавп", - зазначив Боррель.

Він вважає, що така дезінформація явно спрямована на країни, в яких Росія хоче продавати свою вакцину "Супутник V". Такі дії загрожують громадському здоров'ю в умовах пандемії COVID-19.

"Терористичні організації, такі як Ісламська держава, також використовували плутанину в ситуації з COVID для поширення своєї власної пропаганди", - зазначив Боррель.

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Зазначається, що британські ЗМІ вже звинувачували Росію у поширенні фейків щодо "Оксфордської" вакцини AstraZeneca. Зокрема, як зазначає The Times, в межах російської кампанії з дезінформації ширилася інформація про те, що вакцина "може перетворити людей на мавп, оскільки вона використовує аденовірус шимпанзе".

Зокрема, раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що російська вакцина працює ефективно і без збоїв, на відміну від британської вакцини, з якою "сталися деякі збої" через те, що вона "містить аденовірус шимпанзе".

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Автор: УНІАН