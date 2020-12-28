У дослідженні зазначається, що молоді групи населення в меншій мірі готові робити щеплення - старші групи виявляють набагато більший ентузіазм.

Майже 60% росіян відмовилися робити щеплення російською вакциною Супутник V.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного «Левада-Центром», які має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Незважаючи на початок кампанії з вакцинації від коронавірусу, ентузіазм росіян не зріс порівняно з літом та осінню», - зазначають автори дослідження.

Зокрема, відповідаючи на запитання чи готові ви особисто зробити щеплення вакциною Супутник V, якщо вакцинація буде безкоштовною та добровільною, 58% - відповіли «ні», 38% - готові вакцинуватися. 4% відповіли - «я проти будь-якої вакцинації/щеплень».

У дослідженні зазначається, що молоді групи населення в меншій мірі готові робити щеплення - старші групи виявляють набагато більший ентузіазм.

При цьому серед тих, хто схвалює діяльність президента РФ Володимира Путіна, відносна більшість готова зробити щеплення. Серед противників президента переважна більшість не готова вакцинуватися. Бажання вакцинуватися стійко більше у вікових групах старше 40 років серед тих, хто віддає перевагу телебаченню як основному джерелу інформації. Споживачі інтернет-контенту в усіх вікових групах вважають за краще утриматися від вакцинації.

Серед найбільш популярних причин відмови від щеплення - бажання дочекатися закінчення випробувань вакцини (30%) та побоювання побічних ефектів (26%). 12% - мають протипоказання для вакцинації, ще 12% - не бачать сенсу в щепленнях.

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Російська вакцина від коронавірусу "Супутник-5": що відомо

У Росії в серпні заявили про реєстрацію "першої в світі" вакцини проти COVID-19, її нібито протестували на дочці Путіна.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, які б підтверджували, що вона безпечна і ефективна проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася.

Водночас міжнародна група дослідників висловила занепокоєння з приводу можливих неточностей у звіті про випробування російської вакцини. У деяких графіках зустрічаються підозрілі повтори, А даних для перевірки результатів недостатньо.

З усім тим росіяни оцінили ефективність своєї спірної вакцини від коронавірусу в 92%.

На початку грудня Путін по відеозв'язку оголосив про плани вже почати масштабну вакцинацію від коронавірусу лікарів і вчителів.

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Автор: Роман Цимбалюк