В Євросоюзі сподіваються, що вакцина від коронавірусу буде зареєстрована в Європі в грудні, повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель.
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За її словами, новини про її розробку звучать "обнадійливо".
"Єврокомісія попросила про те, щоб всі країни представили плани вакцинації. Потрібно сказати, що новини останніх днів щодо розробки вакцини звучать дуже обнадійливо. Ми розраховуємо на можливість реєстрації в Європі (вакцини.- ред.) у грудні або незабаром після нового року. І тоді почнеться вакцинація", - сказала Меркель журналістам за підсумками саміту ЄС, який пройшов у форматі відеоконференції, передає ТАСС.
Вона також повідомила, що Єврокомісія веде переговори про постачання вакцини з деякими виробниками, у тому числі з BioNTech і Pfizer.
Вакцина від коронавірусу
- Німецька компанія BioNTech і американська фірма Pfizer 9 листопада повідомили про успішну третю фазу клінічних випробувань вакцини від коронавірусу. Вони заявили, що ефективність склала більше 90%. Пізніше вони підняли оцінку ефективності до 95%.
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