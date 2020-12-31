Згідно з підрахунками, в "гонці" з вакцинації лідирують США, де зробили 2,32 млн щеплень проти COVID-19.

У рамках наймасштабнішої кампанії вакцинації в історії – проти COVID-19 - у світі вже зробили 5,6 млн щеплень (на 30 грудня).

Як пише Bloomberg, вакцинація від коронавірусу стартувала в 25 країнах. Найбільше доз використовували в США і Китаї.

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Агентство назвало доставку мільярдів доз вакцин по всьому світу однією з найскладніших логістичних завдань, які коли-небудь робилися.

Згідно з підрахунками, в "гонці" з вакцинації лідирують США, де зробили 2,32 млн щеплень проти COVID-19.

Для цього в Америці використовують препарати компаній Moderna і Pfizer/BioNTech. Обидва вимагають дворазового введення з інтервалом в кілька тижнів.

У Західній Вірджинії, Алясці, Північній і Південній Дакоті рівень вакцинації населення досяг 1,7%.

У Китаї щеплення отримали понад мільйон людей, в Ізраїлі та Великобританії – понад 600 тисяч, в РФ – понад 400 тисяч.

Перші 15 країн за кількістю зроблених щеплень (на 30 грудня):

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

У країнах Європи з неділі, 27 Грудня, почали масово робити щеплення проти коронавірусу вакциною від Pfizer і BioNTech.

Добровільна і безкоштовна вакцинація стартувала у Франції, Німеччині, Австрії, Іспанії, Італії, Болгарії, Чехії та інших.

Ще раніше, 26 грудня, щеплення почали робити в країні-сусідці України Угорщина (препаратом від Pfizer).

Україна 30 грудня підписала перший контракт на отримання 1,9 млн доз китайської вакцини проти COVID-19.

Першими щеплення китайської вакцини "Коронавак" отримають лікарі, які працюють з COVID-19, українці, які живуть в спеціалізованих установах типу будинків престарілих, і учасники ООС.

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Автор: УНІАН