Франція, Німеччина, Італія, Австрія, Португалія та Іспанія починають масову вакцинацію сьогодні.

У країнах Євросоюзу сьогодні починається кампанія вакцинації від коронавірусу.

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Як повідомляється на сайті Єврокомісії, вакцинація розпочнеться в різних країнах ЄС 27, 28 і 29 грудня.

21 грудня в ЄС схвалили використання вакцини від компаній Pfizer і BionTech. Євросоюз хоче отримати до 300 млн доз препарату від цих розробників.

В цілому Євросоюз уклав угоди з шістьма розробниками перспективних вакцин і планує закупити до 2 мільярдів доз.

У Єврокомісії підкреслюють, що безпечна і ефективна вакцина – найкращий шанс Європи перемогти коронавірус і повернутися до нормального життя.

Як повідомляє Reuters, Угорщина ще в суботу почала вакцинацію серед медпрацівників. Франція, Німеччина, Італія, Австрія, Португалія та Іспанія планують розпочати масову вакцинацію відсьогодні. Першою вакцину отримають медики. За межами ЄС вакцинацію фактично вже розпочали Великобританія, Швейцарія та Сербія.

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

Як повідомляв УНІАН, щеплення від коронавірусу громадянам країн-членів ЄС робитимуть вакциною, розробленою компаніями BioNTech і Рfizer.

Виконавчий директор BioNTech Шон Маретт повідомив, що до кінця року на заводі Pfizer в Бельгії для ЄС виготовлять 12,5 млн доз вакцини.

Брюсселю вдалося знизити ціну на вакцину до 15,5 євро за дозу, що дешевше тієї ціни, за якою вакцину Pfizer закупили США.

До цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Польща може стати посередником для України в отриманні вакцини з Європейського Союзу. Зараз між країнами ведуться переговори.

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Автор: Дмитро Захаров