Але сам Трамп попросив, щоб чиновників Білого дому вакцинували від COVID-19 «трохи пізніше».

Чинному президенту США Дональду Трампу і віце-президенту Майку Пенсу разом з іншим співробітниками Білого дому запропонують одними з першими прищепитися від коронавірусу. Вакцинація керівництва США може тривати до 10 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте такожСША схопили вакцину від коронавірусу Pfizer-BioNTech, яка вже почала щеплюватиТрампу запропонують вакцину попри те, що він вже перехворів на коронавірус (у жовтні Дональд Трамп разом з дружиною Меланією перехворіли на коронавірус, - УНІАН).

"Вакцину запропонують керівникам, які виконують життєво важливі для країни функції у всіх трьох гілках влади. Можливо, їм почнуть робити щеплення з Понеділка", - повідомили виданню джерела в уряді.

Представник Ради національної безпеки Джон Улліт заявив, що щеплення чиновникам можуть підвищити довіру до вакцини в країні.

"Американський народ повинен бути впевнений в тому, що він отримує таку ж безпечну і ефективну вакцину, як і вищі посадові особи Уряду Сполучених Штатів", - сказав Улліт.

Пізніше Дональд Трамп розпорядився, щоб чиновників Білого дому вакцинували від COVID-19 після пріоритетних груп населення. Йдеться про щеплення препаратом від коронавірусу, який розробили компанії Pfizer і BionTech. Про це він написав у Twitter.

"Люди, які працюють в Білому домі, повинні отримати вакцину дещо пізніше, якщо в цьому немає особливої необхідності. Я попросив внести коригування. Я поки не запланував щеплення, але з нетерпінням чекаю можливості зробити це у відповідний час», — заявив Трамп.

Раніше обраний президент Джо Байден заявив, що буде слідувати вказівкам директора Національного інституту алергії та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі з приводу вакцини. Також він заявляв про намір зробити щеплення публічні президенти США Обама, Буш і Клінтон публічно зроблять щеплення від COVID-19, щоб довести безпеку препарату.

Першими в США отримають вакцину медичні працівники і жителі будинків престарілих. Інші групи населення — від працівників авіаліній до вчителів і пакувальників м'яса - теж будуть в пріоритеті.

Вакцинація від коронавірусу

Нагадаємо, 11 грудня у Сполучених Штатах регулятор схвалив вакцину від коронавірусу, яку розробили компанії Pfizer і BioNTech. В Управлінні з продовольства і медикаментів США повідомили, що вакцину будуть колоти американцям від 16 років. Також там розповіли про побічні ефекти від вакцини, які найчастіше зустрічаються і тривають кілька днів. Мова, зокрема, йшла про біль в місці ін'єкції, втоми, головного болю, болю в м'язах і суглобах, озноб і лихоманці.

Препарат в 145 міст США повинні доставити вже в понеділок, 14 грудня. Тоді ж і почнеться масова вакцинація. Вона буде проходити в два етапи: спочатку робиться перша ін'єкція, а через 21 день - друга.

Остаточні дані досліджень показали, що ефективність вакцини від коронавірусу, розробленої американською компанією Pfizer і німецькою BioNTech, зросла до 95%.

Вакцину Pfizer схвалили також в Канаді. Pfizer поставила понад 100 тисяч доз і в Ізраїлі, але масову вакцинацію поки не починають. У Канаді вакцинація почнеться з 15 грудня.

Першою в світі вакцину від коронавірусу Pfizer і BioNTech зареєструвала Великобританія.

Крім того, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що глобальна ініціатива COVAX отримала майже 1 млрд доз вакцини від коронавірусу. У механізмі наразі для отримання вакцини беруть участь 189 країн.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН