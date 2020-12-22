Нині матеріали для вакцин зберігаються на заводі Pfizer у Бельгії.

Перші поставки вакцини від коронавірусу, розробленої німецькою компанією BioNTech разом із американським партнером Рfizer, в межах Євросоюзу можуть початися 23 грудня.

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Про це сьогодні повідомили в BioNTech, передає Deutsche Welle.

За словами виконавчого директора BioNTech Шона Маретта, до кінця року для ЄС виготовлять 12,5 млн доз.

Нині матеріали для вакцин зберігаються на заводі Pfizer у Бельгії. Його співробітники обробляють речовини, які компанія BioNTech розробила у якості сировини для вакцини, і далі розподіляють отримані вакцини на дози.

Кожна країна ЄС має отримати дози вакцини до 26 грудня, щоб вакцинація могла розпочатися одночасно у всіх країнах євроблоку вже 27 грудня.

Між тим директор BioNTech Угур Шахін заявив про "високу ймовірність" того, що нинішня вакцина BioNTech/Рfizer може захистити від нового штаму коронавірусу, який нещодавно виявили у Великобританії.

Він наголосив, що компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

"З наукового погляду є велика ймовірність того, що це можливо, бо хоча цей варіант має кілька мутацій, але змінився лише один відсоток цього білка ... Це означає, що 99 відсотків - це все те саме", - сказав Шахін.

При цьому він додав, що у BioNTech можуть розробити нову вакцину, якщо нинішня таки не буде ефективною проти нової мутації. Він припускає, що компанії знадобиться на це шість тижнів, але потім буде тривалий процес випробування та її затвердження.

Новий штам коронавірусу: що відомо

14 грудня британські вчені виявили новий, мутований варіант коронавірусу, з яким може бути пов'язано швидке поширення хвороби в південно-східній частині Англії.

19 грудня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що в Лондоні та на південному сході Англії з 20 грудня запроваджується новий, четвертий рівень обмежень через появу штаму коронавірусу, який дуже швидко поширюється.

Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01. За словами Джонсона, він може бути набагато небезпечнішим, ніж той, що вже відомий вченим.

Вчені стверджують, що новий тип коронавірусу може бути на 70% більш заразним, але поки вони не знайшли підтверджень того, що він призводить до більшої смертності.

Нову мутацію коронавірусу, крім Великої Британії, вже виявили в п'яти країнах - Австралії, Ісландії, Італії, Нідерландах і Данії.

Низка європейських країн вже припинила або ж припиняє авіасполучення з Великою Британією.

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Автор: Дмитро Захаров