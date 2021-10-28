57% нових випадків захворювання коронавірусом за тиждень зареєстровані в Європі.

Європа залишається єдиним у світі континентом, де зростає захворюваність коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Всесвітньої організації охорони здоров'я.

За тиждень з 18 по 24 жовтня у світі виявили збільшення нових випадків зараження COVID-19 на 4%. При цьому 57% нових випадків зареєстровані в Європі.

Найбільше зниження числа нових щотижневихЧитайте такожУ США рекомендували Pfizer для дітей з 5 років випадків було зареєстровано в Африканському регіоні (21%), за яким слідує регіон західної частини Тихого океану (17%).

У регіонах Європи і Південно-Східної Азії зареєстровано збільшення числа нових щотижневих смертей від COVID-19 на 14% і 13% відповідно в порівнянні з попереднім тижнем.

Найбільше зниження кількості нових щотижневих смертей було зареєстровано в регіоні західної частини Тихого океану, показавши зниження на 13% в порівнянні з попереднім тижнем.

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Автор: Денис Прядко