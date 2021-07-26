У Римі проходить саміт ООН з продовольчих систем.

Здоровн харчування недоступне майже половині населення планети - трьом мільярдам осіб, в 2020 році понад 800 млн людей в світі голодували.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у своєму відеопосланні учасникам попереднього саміту ООН з продовольчих систем, що відкрився сьогодні в Римі, повідомляють "Новини ООН".

За словами Гуттеріша, головні причини голоду, недоїдання і відсутність доступу до здорових і корисних продуктів харчування – це бідність, соціальна нерівність, високі ціни на продовольство, збройні конфлікти і природні катастрофи, в тому числі пов'язані зі зміною клімату. Ситуацію посилила пандемія COVID-19.

Глава ООН підкреслив необхідність створення нової, більш справедливої і екологічно безпечної продовольчої системи.

Читайте такожУ США молодий блогер-антивакцинатор помер від COVID-19"Ми ведемо війну з природою, і частина цієї війни – існуюча продовольча система, яка виробляє третину всіх викидів парникових газів; продовольча система, через яку ми втрачаємо 80 відсотків біорізноманіття планети", - зазначив Гутерріш.

Перший заступник глави ООН Аміна Мохаммед на відкритті саміту підкреслила, що пандемія коронавірусу хоча і стала серйозним ударом для глобальної економіки, представила світовій спільноті нові можливості, в тому числі можливість заново відбудувати продовольчі системи.

"Ця можливість вже використовується. У 145 країнах зараз ведеться відповідний національний діалог. Це і великі, і маленькі країни, Північ і Південь, деякі з них переживають кризу, інші мають справу зі складною продовольчою економікою", – сказала Мохаммед.

"Але всі вони визнали універсальний характер порядку денного на період до 2030 року і найважливішу роль продовольчих систем у досягненні прогресу по всіх цілях сталого розвитку", – додала вона.

В ООН нагадали, що серед 17-ти цілей сталого розвитку на період до 2030 року – ліквідація злиднів і голоду, забезпечення здорового способу життя, відповідальне споживання і виробництво, а також збереження морських екосистем і екосистем суші. Всі ці цілі нерозривно пов'язані з удосконаленням продовольчих систем.

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Автор: Тамара Отовська