Не варто постійно лежати й пити таблетки для "зміцнення імунітету".

Лікар і телеведучий Євген Комаровський дав чітку інструкцію про те, як лікувати "Омікрон". Він розвіяв міфи про" фуфломіцини", які багато хто приймає при коронавірусі, а також назвав основні принципи харчування при хворобі.

Відео з його порадами з'явилося на YouTube-каналі "Доктор Комаровський".

Чому важливо звернутися до лікаря

В першу чергу, коли людина розуміє, що у неї може бути коронавірус, їй важливо звернутися до свого сімейного лікаря. Якщо факт зараження вірусом, а саме штамом "Омікрон" підтверджується, важливо тримати контакт з медиками, особливо якщо пацієнт знаходиться в групах ризику.

Сімейні лікарі можуть призначити людині лікування препаратом "Молнупіравір", який запобігає розмноженню вірусу і знижує ризик тяжкого перебігу хвороби. Ці таблетки прописують пацієнтам з груп ризику, препарат починають приймати в перші дні зараження.

Комаровський загострив увагу на важливості відповідального підходу до лікування. Самостійно призначати собі ліки проти коронавірусу вкрай небезпечно. До лікаря варто звернутися якщо у людини з'явилися нові симптоми, їй стає все гірше, є млявість, а навколишні бачать зміни в психіці хворого. Якщо ж коронавірусом хворіє дитина і вона не може пити воду - потрібно одразу звертатися до лікаря і, швидше за все, везти маленького пацієнта в стаціонар.

Чи потрібен постільний режим при "Омікроні"

При "Омікроні" не потрібно дотримуватися постільного режиму і постійно лежати. Якщо у людини немає сильної млявості і слабкості, їй краще ходити або сидіти. Постійно перебувати в одному положенні не можна. Дихальна мускулатура краще працює, коли людина знаходиться у вертикальному положенні.

Що потрібно пити і їсти при коронавірусі

Харчування при лікуванні "Омікрона" має бути легким, корисним. Краще вибирати напіврідку їжу, яка буде насичувати хворого коронавірусом енергією.

Найважливіше, зазначає Комаровський, це вживання рідини. Пити воду та інші напої потрібно навіть тоді, коли зовсім не хочеться. Вживання рідини безпосередньо пов'язане з ходом лікування "Омікрона". Чим більше людина п'є, тим легше їй відкашлювати мокротиння, адже слиз стає не таким в'язким.

Можна пити не просто воду. Допускається вживання чаїв, напоїв і будь-якої іншої безалкогольної рідини. При вираженому дефіциті води в організмі, який проявляється сухістю в роті й блідістю шкіри, краще пити напої, температура яких дорівнює температурі тіла.

Не менш важливо підтримувати сприятливі умови в приміщенні, де знаходиться хворий. При лікуванні "Омікрона" людина має бути в провітрюваній кімнаті, температура повітря в якій не повинна перевищувати 18-20 градусів. Мерзнути не потрібно, можна надіти теплу піжаму. Але сидіти в спеці й парити ноги, або ставити гірчичники, вкрай не рекомендується.

Які ліки лікують "Омікрон"

Що стосується ліків, то тут Комаровський зазначає, що" чарівної таблетки "від коронавірусу і його штаму "Омікрон" немає. Не потрібно купувати препарати, які нібито вбивають віруси, стимулюють імунітет і "знезаражують" носи. Все це, за словами Комаровського - "фуфломіцини" і галочка для заспокоєння совісті хворого.

Можна купити сольові розчини для промивання носа або ж зробити його самостійно (на літр кип'яченої води додати чайну ложку солі). При підвищеній температурі є тільки два препарати, які можна вживати - парацетамол і ібупрофен. Дітям важливо давати такі ліки тільки в дитячому дозуванні і формі випуску. Відламувати від "дорослої" таблетки парацетамолу половину і давати її малюкові не можна.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що медики розповіли, чому після коронавірусу у людей випадає волосся.

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