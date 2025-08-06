Основні регіони, де зафіксовано поширення цього вірусу, це Південна Америка, Африка та Китай.

Спалахи вірусу Чікунгунья спонукали Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) випустити попередження для мандрівників про "підвищений ризик" зараження хворобою, що передається через укуси комарів, у Китаї та низці інших країн.

За даними на поточний рік, зареєстровано близько 240 000 випадків Чікунгуньї в країнах Центральної та Південної Америки, Африки, Індійського океану та Азії, пише Axios. Влада провінції Гуандун (Південний Китай) підтвердила щонайменше 7 000 випадків із червня.

Які симптоми вірусу чікунгунья

Ця хвороблива вірусна інфекція передається людям через укуси інфікованих самок комарів, які також можуть поширювати віруси денге і зіка, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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Згідно з CDC:

Основні симптоми : лихоманка і біль у суглобах.

: лихоманка і біль у суглобах. Додаткові симптоми: головний біль, м'язові болі, набряки суглобів, шкірний висип.

CDC випустив попередження рівня 2 - "посилені запобіжні заходи" - для наступних регіонів, де зафіксовано спалахи вірусу, включно з Болівією (Південна Америка), Провінцією Гуандун (Китай) і регіонами Індійського океану (Мадагаскар, Маврикій, Майотта, Реюньйон, Сомалі, Шрі-Ланка).

Також відзначається підвищений ризик зараження для мандрівників зі США в такі країни: Бразилія, Колумбія, Індія, Мексика, Нігерія, Пакистан, Філіппіни і Таїланд.

Чи є в Китаї лихоманка чікунгунья

Більшість випадків зафіксовано в місті Фошань (провінція Гуандун, населення - близько 7,8 млн). Перший випадок у фінансовому центрі Гонконгу було зареєстровано зовсім недавно. У відповідь влада запустила "патріотичну кампанію за здоров'я".

На вході в будівлі людей обприскують репелентом від комарів, санітарні інспектори вимагають у жителів прибрати стоячу воду. За відмову виконувати вимоги можлива кримінальна відповідальність за "перешкоджання запобіганню інфекційним захворюванням"

У деяких будинках округу Гуйчен відключили електрику, а також використовуються дрони для пошуку джерел розмноження комарів. Випущено тисячі риб, які поїдають личинки комарів, і так званих "слонових комарів-канібалів", які винищують переносників вірусу.

Яких запобіжних заходів слід дотримуватися під час лихоманки чікунгунья:

використовувати репеленти від комах;

носити одяг із довгими рукавами та штани;

проживати в приміщеннях із кондиціонерами або москітними сітками на вікнах і дверях;

також рекомендується вакцинація для тих, хто прямує в райони з активним спалахом вірусу чікунгунья.

Раніше УНІАН повідомляв, що нещодавно в Австралії чоловік помер від "надзвичайно рідкісного" вірусу.

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